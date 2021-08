Per quanto tempo questa sarà l’ultima prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno? (Di domenica 1 agosto 2021) Come anticipato nella giornata di ieri, la Gazzetta del Mezzogiorno arriva in edicola oggi, 1 agosto, per l’ultima volta. La procedura di assegnazione della testata tra due contendenti, infatti, sta andando per le lunghe e ha impedito alla redazione di svolgere correttamente il proprio lavoro nell’ultimo periodo (nonostante i sacrifici fatti dai giornalisti che lavorano alla testata, da sempre presidio culturale del sud Italia). Per questo, il direttore Michele Partipilo – già nella giornata di ieri – aveva annunciato l’impossibilità di andare in edicola nel mese di agosto. Oggi, l’ultima ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 1 agosto 2021) Come anticipato nella giornata di ieri, ladelarriva in edicola oggi, 1 agosto, pervolta. La procedura di assegnazionetestata tra due contendenti, infatti, sta andando per le lunghe e ha impedito alla redazione di svolgere correttamente il proprio lavoro nell’ultimo periodo (nonostante i sacrifici fatti dai giornalisti che lavorano alla testata, da sempre presidio culturale del sud Italia). Per questo, il direttore Michele Partipilo – già nella giornata di ieri – aveva annunciato l’impossibilità di andare in edicola nel mese di agosto. Oggi,...

Ultime Notizie dalla rete : Per quanto La campagna di Siena della sinistra costa ai contribuenti almeno 20 miliardi La cifra vi stupisce? Ma è solo la somma di quanto ha speso lo Stato per evitare che il Monte dei Paschi di Siena fallisse e trascinasse con sé mezzo establishment del Partito democratico, facendo ...

Green pass, esclusi molti italiani vaccinati all'estero. D'Amato: 'Errore ingiustificabile del ministero' Per è 'semplicemente una grave questione di disorganizzazione da parte delle autorità preposte'. Di ... Quanto è esteso il fenomeno? 'Abbastanza. Soltanto nel Lazio abbiamo ricevuto centinaia e centinaia ...

Fiorella Mannoia e la foto davanti a un’ambulanza che cita una sua canzone: “Per quanto assurda e… Il Fatto Quotidiano L’Italbasket c’è "Sarà bellissimo" È l’astro nascente del basket italiano e la Virtus Bologna farà bene a tenerselo stretto ancora per un po’, perché gli occhi della Nba si poseranno su di lui prima di quanto si pensi. Alessandro Pajol ...

Stadio in sicurezza, c’è il finanziamento Il Comune ha ottenuto un contributo di 50mila euro per la progettazione e riqualificazione del "Fedini". Presto una serie di lavori ...

