"Per i giudici non era una priorità". Bongiorno, il drammatico racconto del cliente morto: Bonafede e grillini che dicono? (Di domenica 1 agosto 2021) Oggi, domenica primo agosto, Giulia Bongiorno si concede in una lunga intervista al Corriere della Sera. La senatrice leghista, ovviamente, si spende sulla riforma della giustizia firmata da Marta Cartabia. Lo fa al termine della settimana in cui è stata varata in Consiglio dei Ministri, dopo un lungo braccio di ferro, e nel giorno in cui, eccezionalmente di domenica, il testo approderà in aula (già, i Parlamentari hanno fretta di andare al mare e così, eccezionalmente, lavorano anche di domenica). E la Bongiorno, nell'intervista, oltre alle considerazioni su quanto accaduto negli ultimi sette giorni e a quelle sulle novità introdotte dalla riforma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Oggi, domenica primo agosto, Giuliasi concede in una lunga intervista al Corriere della Sera. La senatrice leghista, ovviamente, si spende sulla riforma della giustizia firmata da Marta Cartabia. Lo fa al termine della settimana in cui è stata varata in Consiglio dei Ministri, dopo un lungo braccio di ferro, e nel giorno in cui, eccezionalmente di domenica, il testo approderà in aula (già, i Parlamentari hanno fretta di andare al mare e così, eccezionalmente, lavorano anche di domenica). E la, nell'intervista, oltre alle considerazioni su quanto accaduto negli ultimi sette giorni e a quelle sulle novità introdotte dalla riforma, ...

XFactor_Italia : C'è spazio anche per noi nel backstage? ?? Vogliamo vedere #XF2021 insieme ai giudici! Scopri la gallery completa…

Ultime Notizie dalla rete : Per giudici L'attrice Irene Antonucci sceglie di vivere e lavorare in Umbria ...per l'Umbria " racconta Irene " è nata quando sono stata contattata da alcuni brand per ... la giovane artista pugliese a fine agosto tornerà in prima serata su Canale 5 tra i 100 giudici del ...

Furto pluriaggravato e ricettazione: assolto in due processi 28enne rossanese L., in due diversi processi e per le accuse di furto aggravato e ricettazione . Una decisione, quella dei giudici, presa in totale accoglimento delle richieste avanzate dal difensore del giovane, il ...

Ricostruzione carriera, il servizio paritarie non è riconosciuto e per i giudici è costituzionale. Sentenza Orizzonte Scuola Angie Ibba: scopriamo chi è il nuovo fenomeno di TikTok Una voce giovane e fresca per un pezzo molto impegnativo che aveva convinto praticamente fin da subito tutti e quattro i giudici. Angelica aveva proprio portato una ventata di freschezza sul palco del ...

Per il Tribunale di Reggio Calabria la 'cupola' della 'ndrangheta "esiste" Lo hanno sancito i giudici del Tribunale di reggio Calabria con la sentenza di primo grado emessa ieri sera, con pesanti condanne, a conclusione del processo 'Ghota'. Al vertice della cupola reggina, ...

