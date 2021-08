Paltrinieri 4° nei 1500 “Adesso mi concentro sulla 10 km” (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri ha chiuso al quarto posto nei 1500 sl alle Olimpiadi di Tokyo. Oro all'americano Robert Finke (14'39?65), argento all'ucraino Mykhailo Romanchuk (14'40?66), bronzo al tedesco Florian Wellbrock (14'40?91). Il carpigiano ha chiuso in 14'45?01 e Adesso si concentra sulla 10 km di fondo in programma giovedì. “Le acque libere negli ultimi mesi sono sempre state il punto di domanda, alcuni dicevano che dovessi evitare perchè è uno sport di contatto. Ed è un pò che non nuoto in mare, ma la mia intenzione è gareggiare, sono qui e non mi tiro indietro. Cercherò di recuperare il più ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gregorioha chiuso al quarto posto neisl alle Olimpiadi di Tokyo. Oro all'americano Robert Finke (14'39?65), argento all'ucraino Mykhailo Romanchuk (14'40?66), bronzo al tedesco Florian Wellbrock (14'40?91). Il carpigiano ha chiuso in 14'45?01 esi concentra10 km di fondo in programma giovedì. “Le acque libere negli ultimi mesi sono sempre state il punto di domanda, alcuni dicevano che dovessi evitare perchè è uno sport di contatto. Ed è un pò che non nuoto in mare, ma la mia intenzione è gareggiare, sono qui e non mi tiro indietro. Cercherò di recuperare il più ...

