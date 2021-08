Pallanuoto femminile | Olimpiadi Tokyo Tonfo Ungheria | Spagna prima nel gruppo A

(Di domenica 1 agosto 2021) Si chiude la fase a gironi per quel che riguarda il torneo Olimpico di. A2020 le squadre qualificate ai quarti si conoscevano già dalla scorsa giornata di gare, i match odierni hanno però delineato i prossimi incroci. Andiamo con ordine e scopriamo i risultati dell’ultima giornata. Girone A. L’Olanda chiude il raggruppamento con una vittoria. Le Orange superano con il punteggio di 16-12 il Canada, che passa da quarto. Bene l’Australia, che fa il suo dovere contro la compagine del Sudafrica grazie ad un facile 14-1. Primo posto per la, in virtu’ della migliore differenza reti negli scontri ...

In questo modo la classifica finale del girone A disi delinea con Spagna in prima posizione, seconda l'Olanda, terza l'Australia, quarto il Canada ed all'ultimo posto si piazza ......00 BADMINTON Doppio(finale bronzo e finale oro) Ore 6:00 BEACH VOLLEY maschile eOre 6:40 BASKETOre 7:00 BEACH VOLLEY maschile eOre 7:10maschile ...Lunedì 2 agosto, proseguono le Olimpiadi di Tokyo 2020. Chi sono gli italiani in gara e quali le reali possibilità di medaglie? Sono due i mondi su cui ...Genova – È l'atletica a caratterizzare la domenica di Tokyo 2020, In onda su Raidue con le prove degli italiani e interamente "live" sulla piattaforma Discovery+. RAI. Il meglio della giornata con gli ...