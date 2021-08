Palermo-Salernitana, alle 17.30 il calcio d’inizio: le formazioni ufficiali (Di domenica 1 agosto 2021) alle ore 17.30 il Palermo guidato da mister Giacomo Filippi affronterà in amichevole la Salernitana di Fabrizio Castori Leggi su mediagol (Di domenica 1 agosto 2021)ore 17.30 ilguidato da mister Giacomo Filippi affronterà in amichevole ladi Fabrizio Castori

Advertising

Matador1337 : RT @bennygiardina: Per chi volesse seguire l'amichevole Palermo-Salernitana: - bennygiardina : Per chi volesse seguire l'amichevole Palermo-Salernitana: - Mediagol : VIDEO Ritiro Palermo, alle 17.30 sfida alla Salernitana: l’arrivo dei campani - FOOT_FLIX : RT @bennygiardina: Leggo le formazioni di Palermo-Salernitana e mi chiedo se il trust abbia intenzione di restare non dico in Serie A, ma i… - bennygiardina : Leggo le formazioni di Palermo-Salernitana e mi chiedo se il trust abbia intenzione di restare non dico in Serie A,… -