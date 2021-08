Palermo, donna positiva al Covid fugge dall’ospedale dopo il parto: abbandonato il bambino appena nato (Di domenica 1 agosto 2021) Drammatico caso di cronaca quello che arriva da Palermo, dove una neomamma sarebbe fuggita dall’ospedale dove era ricoverata lasciando dietro di sé il bambino. Dalle prime informazioni emerse, sembra che la stessa fosse anche positiva al Covid e si sia dichiarata No Vax al momento del suo ingresso in ospedale. partorisce in ospedale a Palermo, poi fugge grazie al marito Una vicenda a tratti inspiegabile e dai risvolti tremendi, quella che arriva dall’ospedale Cervello di Palermo, principale nosocomio del capoluogo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 1 agosto 2021) Drammatico caso di cronaca quello che arriva da, dove una neomamma sarebbe fuggitadove era ricoverata lasciando dietro di sé il. Dalle prime informazioni emerse, sembra che la stessa fosse ancheale si sia dichiarata No Vax al momento del suo ingresso in ospedale.risce in ospedale a, poigrazie al marito Una vicenda a tratti inspiegabile e dai risvolti tremendi, quella che arrivaCervello di, principale nosocomio del capoluogo ...

