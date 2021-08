Orlando Bloom che dà la voce al principe Harry nella parodia dei Windsor (Di domenica 1 agosto 2021) Pare che, da vicini di casa a Los Angeles, abbiamo anche fatto amicizia facendo fronte comune contro i paparazzi. Chissà se l’amicizia resisterà quando il principe Harry vedrà la parodia animata della Royal Family in cui è Orlando Bloom a dare voce proprio a lui. Il protagonista assoluto della serie di HBO Max che si intitola The Prince è il principino George, il primogenito di William e Kate, ma ci sono anche tutti gli altri dalla regina a Carlo passando per William e Meghan. Leggi su vanityfair (Di domenica 1 agosto 2021) Pare che, da vicini di casa a Los Angeles, abbiamo anche fatto amicizia facendo fronte comune contro i paparazzi. Chissà se l’amicizia resisterà quando il principe Harry vedrà la parodia animata della Royal Family in cui è Orlando Bloom a dare voce proprio a lui. Il protagonista assoluto della serie di HBO Max che si intitola The Prince è il principino George, il primogenito di William e Kate, ma ci sono anche tutti gli altri dalla regina a Carlo passando per William e Meghan.

