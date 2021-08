Oppo Reno6 4G | Snapdragon 720G e selfie camera da 44MP

(Di domenica 1 agosto 2021), l’azienda cinese ormai affermata nel campo digital, aveva presentato il5G a maggio. A distanza di pochi mesi l’azienda ha deciso di introdurre sul mercato la sua versione 4G. Non si tratta, però, solo di una variante 4G del5G. I due telefoni, infatti, presentano caratteristiche abbastanza differenti, tra cui diverse schede tecniche e linee di design leggermente diverse. Caratteristiche Tecniche Mentre il5G possedeva un design piatto, l’4G presenta una leggera curvatura nella forma. D’altro canto, come il modello 5G, anche il pannello posteriore del ...

OPPO Reno 6 Pro+ ritornerà in versione Detective Conan Edition: tuto quello che sappiamo, tra caratteristiche, prezzo e uscita.BBK Electronics non dimentica il fatto che non a tutti possa servire il 5G, ancora non dominante globalmente in fatto di connettività mobile: ecco quindi il lasciapassare per l'elegante e rodato Oppo ...