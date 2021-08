Olimpiadi, “voltafaccia disgustoso”: la pesante risposta alla Di Francisca (Di domenica 1 agosto 2021) Ennesima polemica alle Olimpiadi dove il ct del Fioretto Cipressa risponde duramente alle parole dell’ex campionessa Di Francisca. Per anni è stato il fiore all’occhiello dell’Italia e soprattutto in avvenimenti come le Olimpiadi il fioretto sia maschile che femminile otteneva risultati straordinari. Qui a Tokyo il fioretto ha deluso le aspettative con l’argento di Daniele Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 1 agosto 2021) Ennesima polemica alledove il ct del Fioretto Cipressa risponde duramente alle parole dell’ex campionessa Di. Per anni è stato il fiore all’occhiello dell’Italia e soprattutto in avvenimenti come leil fioretto sia maschile che femminile otteneva risultati straordinari. Qui a Tokyo il fioretto ha deluso le aspettative con l’argento di Daniele Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MariMa99473486 : Chi non fa scherma o non la segue non sa che il CT Cipressa ha portato alle Olimpiadi la figlia che è al 27° posto… - infoitsport : Olimpiadi Scherma, Cipressa alla Di Francisca: 'Voltafaccia disgustoso' - beneventoapp : **Olimpiadi: Cipressa risponde a Di Francisca, ‘voltafaccia disgustoso’** (2): (Adnkronos) - 'Se un uomo fa del suo… - SouzaEluam : RT @repubblica: Scherma, Cipressa replica a Di Francisca: 'Voltafaccia disgustoso' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Scherma, Cipressa replica a Di Francisca: 'Voltafaccia disgustoso' -