Olimpiadi Tokyo, si rompe un legamento: abbattuto il cavallo svizzero Jet - Set (Di domenica 1 agosto 2021) Alla fine lo hanno dovuto abbattere. Triste destino per Jet - Set il cavallo condotto dal fantino svizzero Robin Godel , che a causa di una brutta caduta si era procurato la rottura di un legamento ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 1 agosto 2021) Alla fine lo hanno dovuto abbattere. Triste destino per Jet - Set ilcondotto dal fantinoRobin Godel , che a causa di una brutta caduta si era procurato la rottura di un...

Advertising

Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - zazoomblog : Volley Olimpiadi Tokyo: l’Italia asfalta il Venezuela e chiude seconda nel Gruppo A - #Volley #Olimpiadi #Tokyo:… - francesco801004 : Tokyo 2020, i magnifici quattro del nuoto azzurro: la staffetta mista è di bronzo. 'Siamo al settimo cielo'… -