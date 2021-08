Olimpiadi Tokyo | risultati e medaglie di oggi 2 agosto

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ledi2021 sono iniziate:, lunedì 2, si assegnano altri 22 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: tiro a segno, ginnastica artistica, atletica, sollevamento pesi, ciclismo su pista, equitazione, lotta, badminton e vela. Tiro a segno, pistola automatica 25 metri maschile1 2 3 Tiro a segno, carabina libera 3 posizioni 50 metri maschile1 2 3 Atletica, salto in lungo maschile1 2 3 Atletica, 100 metri ostacoli1 2 3 Vela, 49er FX femminile1 2 3 Vela, 49er FX maschile1 2 3 Badminton, doppio maschile1 2 3 Ciclismo su pista, sprint a squadre ...