Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi (1 agosto) (Di domenica 1 agosto 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, domenica 1 agosto, si assegnano altri 25 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: golf, ginnastica artistica, nuoto, scherma, atletica, BMX Freestyle, sollevamento pesi, tennis, badminton, tuffi e vela. Golf, stroke play individuale maschile 1 2 3 Atletica, lancio del peso femminile 1 2 3 Nuoto, 50 stile libero maschile 1 2 3 Nuoto, 50 stile libero femminile 1 2 3 Nuoto, 1500 stile libero maschile 1 2 3 Nuoto, staffetta 4×100 misti femminile 1 2 3 Nuoto, staffetta 4×100 misti maschile 1 2 3 Tennis, singolare maschile 1 2 3 Pablo ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Ledi2021 sono iniziate:, domenica 1, si assegnano altri 25 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: golf, ginnastica artistica, nuoto, scherma, atletica, BMX Freestyle, sollevamento pesi, tennis, badminton, tuffi e vela. Golf, stroke play individuale maschile 1 2 3 Atletica, lancio del peso femminile 1 2 3 Nuoto, 50 stile libero maschile 1 2 3 Nuoto, 50 stile libero femminile 1 2 3 Nuoto, 1500 stile libero maschile 1 2 3 Nuoto, staffetta 4×100 misti femminile 1 2 3 Nuoto, staffetta 4×100 misti maschile 1 2 3 Tennis, singolare maschile 1 2 3 Pablo ...

Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - repubblica : Tiro a volo, il flop degli azzurri. Meglio San Marino