Olimpiadi Tokyo: programma italiani in gara domani lunedì 2 agosto: Ferrari, Battocletti e Osakue (Di domenica 1 agosto 2021) programma gare e medaglie Olimpiadi lunedì 2 luglio *2:30 - CANOA SPRINT femminile k1 200 metri (batterie) Francesca Genzo *2:35 in poi - ATLETICA - 1500 metri femminili (batterie) Federica Del Buono,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 agosto 2021)gare e medaglie2 luglio *2:30 - CANOA SPRINT femminile k1 200 metri (batterie) Francesca Genzo *2:35 in poi - ATLETICA - 1500 metri femminili (batterie) Federica Del Buono,...

Advertising

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - ilpost : Marcell Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri - FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - amellaconcetta2 : RT @fattoquotidiano: 'GIMBO' VOLA SUL TETTO DEL MONDO Nel 2016 era tra i favoriti per la vittoria a Rio, poi il k.o. e 5 anni di sofferenz… - Penna74 : Per non dimenticare... #Jacobs #Tamberi #Tokio2020 -