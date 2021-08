Olimpiadi Tokyo: “C’è Mario Draghi al telefono”: Marcell Jacobs interrompe l’intervista, il video è virale (Di domenica 1 agosto 2021) Una telefonata inaspettata. Marcell Jacobs, l’azzurro che oggi ha scritto la storia vincendo i 100 metri di atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è reso protagonista di un divertentissimo siparietto in mixed zone, il luogo allestito per le interviste post gara. Mentre parlava con i giornalisti, colmo di gioia, Marcell è stato infatti prontamente interrotto dal Presidente del CONI Giovanni Malagò: “Un secondo, Mario Draghi, il Presidente del Consiglio, ti vuole parlare“. Il velocista ha allora preso il cellulare in mano con un’espressione di sorpresa che, ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Una telefonata inaspettata., l’azzurro che oggi ha scritto la storia vincendo i 100 metri di atletica leggera alledi2020, si è reso protagonista di un divertentissimo siparietto in mixed zone, il luogo allestito per le interviste post gara. Mentre parlava con i giornalisti, colmo di gioia,è stato infatti prontamente interrotto dal Presidente del CONI Giovanni Malagò: “Un secondo,, il Presidente del Consiglio, ti vuole parlare“. Il velocista ha allora preso il cellulare in mano con un’espressione di sorpresa che, ...

