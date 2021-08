Olimpiadi Tokyo 2020, tennis: il tedesco Alexander Zverev conquista l’oro (Di domenica 1 agosto 2021) Il tedesco Alexander Zverev ha vinto questa mattina la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il classe ’97 di Amburgo ha avuto la meglio in due set sul russo Karen Khachanov diventando il primo tennista nella storia del proprio Paese a riuscire nell’impresa di primeggiare nell’evento a cinque cerchi. Applausi anche per il moscovita, che dopo una spledida settimana si è dovuto accontentare dell’argento. Ricordiamo che sul gradino più basso del podio si è posizionato lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che ieri ha sconfitto a sorpresa il numero 1 del mondo Novak Djokovic ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Ilha vinto questa mattina la medaglia d’oro alledi. Il classe ’97 di Amburgo ha avuto la meglio in due set sul russo Karen Khachanov diventando il primota nella storia del proprio Paese a riuscire nell’impresa di primeggiare nell’evento a cinque cerchi. Applausi anche per il moscovita, che dopo una spledida settimana si è dovuto accontentare dell’argento. Ricordiamo che sul gradino più basso del podio si è posizionato lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che ieri ha sconfitto a sorpresa il numero 1 del mondo Novak Djokovic ...

