Olimpiadi Tokyo 2020: programma italiani in gara oggi, domenica 1 agosto: é un'atletica da sballo! Jacobs e Tamberi oro! 4x100 di bronzo! ... (Di domenica 1 agosto 2021) Risultati live e programma degli italiani in gara oggi, domenica 1 agosto Tamberi E' OROOO!!! atletica SALTO IN ALTO Tamberi da sogno! Jimbo sta lottando con Barshim per la medaglia d'oro! Ha salto a ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 1 agosto 2021) Risultati live edegliinE' OROOO!!!SALTO IN ALTOda sogno! Jimbo sta lottando con Barshim per la medaglia d'Ha salto a ...

Advertising

ilpost : Marcell Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri - FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - sole24ore : Medaglia d’oro per #Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo - Kishore91325813 : RT @atleticaitalia: #atletica INCREDIBILEEEEEE JACOBS CAMPIONE OLIMPICO DEI 100 METRI 9.80 alle Olimpiadi di Tokyo ?????? record europeo, sia… - patriziadegioia : RT @repubblica: Olimpiadi, Gianmarco Tamberi medaglia d'oro nel salto in alto: 2,37 a pari merito con Barshim -