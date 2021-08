Olimpiadi: Tokyo 2020, 18 nuovi casi di coronavirus legati ai Giochi (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno registrato 18 nuovi casi di coronavirus legati ai Giochi negli ultimi numeri giornalieri pubblicati domenica. Tra i nuovi casi un atleta del Villaggio Olimpico. La cifra giornaliera più alta è stata venerdì con 27. I dati di domenica portano il numero totale di test positivi legati alle Olimpiadi dal 1 luglio a 259. Complessivamente, finora 24 atleti sono risultati positivi al ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021), 1 ago. (Adnkronos) – Gli organizzatori delledihanno registrato 18diainegli ultimi numeri giornalieri pubblicati domenica. Tra iun atleta del Villaggio Olimpico. La cifra giornaliera più alta è stata venerdì con 27. I dati di domenica portano il numero totale di test positivialledal 1 luglio a 259. Complessivamente, finora 24 atleti sono risultati positivi al ...

