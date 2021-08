Olimpiadi, storica medaglia d’oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco Tamberi ci regala una grandissima emozione e vince una storica medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’atleta di Civitanova Marche ha terminato la gara al primo posto ex aequo con Barshim, saltando 2,37. I due saltatori hanno rinunciato allo spareggio e si sono quindi aggiudicati entrambi l’oro. Leggi su tpi (Di domenica 1 agosto 2021)ci regala una grandissima emozione e vince unanelinalledi Tokyo 2020. L’atleta di Civitanova Marche ha terminato la gara al primo posto ex aequo con Barshim, saltando 2,37. I due saltatori hanno rinunciato allo spareggio e si sono quindi aggiudicati entrambi l’oro.

