Olimpiadi | salto in alto | Tamberi conquista la medaglia d’oro a Tokyo

(Di domenica 1 agosto 2021) Una grandissima emozione per tutto lo sport italiano! Gianmarcoè riuscito are un’incredibilealledi2020 nella specialità atletica delin. Il nostro atleta è arrivato a 2.37,ndo l’alloro più prezioso a pari merito con Barshim. Una gioia immensa per tutto il movimento nostrano. Seguici su Metropolitan Magazine Gianmarco(Credit foto – Pagina Facebook Gianmarco) L'articolo proviene da Metropolitan ...

Advertising

sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI DA BRIVIDI: STREPITOSA MEDAGLIA D'ORO NEL SALTO IN ALTO ALLE OLIMPIADI DI #Tokyo2020+++#Olympics - SkyTG24 : #Athletics. Gianmarco #Tamberi è campione olimpico a #Tokyo2020 ?? con un salto strepitoso a 2.37:… - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - Maria33759436 : RT @Eurosport_IT: Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi | #Italia… - AlexDetto : RT @SkyTG24: #Athletics. Gianmarco #Tamberi è campione olimpico a #Tokyo2020 ?? con un salto strepitoso a 2.37: -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi salto

(articolo in aggiornamento) Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 1 agosto - 14:45...che gli avrebbe precluso lebrasiliane di Rio nel 2016. E oggi quella scritta si è rivelata una profezia , perché nei Giochi giapponesi l'azzurro ha vinto la medaglia d'oro nelin ...Nuovo record italiano, ancora una volta, e nuovo record europeo. A fine gara, l’abbraccio con Gianmarco Tamberi, anche lui vincitore di un bellissimo oro nel salto in alto in comune con Barshim. La ...Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto alle olimpiadi di Tokyo 2020, a pari merito con Essa Mutaz Barshim del Qatar con ...