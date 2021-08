Olimpiadi: salto in alto, Gianmarco Tamberi medaglia d’oro per l’Italia Tokyo 2020, atletica leggera (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco Tamberi, di Ancona, è campione olimpionico di atletica leggera, salto in alto maschile. Con la misura di 2,37 metri ha portato una medaglia d’oro mai conquistata prima dall’Italia nella specialità. (immagine: tratta da tweet Coni) L'articolo Olimpiadi: salto in alto, Gianmarco Tamberi medaglia d’oro per l’Italia <small ... Leggi su noinotizie (Di domenica 1 agosto 2021), di Ancona, è campione olimpionico diinmaschile. Con la misura di 2,37 metri ha portato unamai conquistata prima dalnella specialità. (immagine: tratta da tweet Coni) L'articoloinper

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… - sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI DA BRIVIDI: STREPITOSA MEDAGLIA D'ORO NEL SALTO IN ALTO ALLE OLIMPIADI DI #Tokyo2020+++#Olympics - repubblica : Olimpiadi, Gianmarco Tamberi medaglia d'oro nel salto in alto: 2,37 a pari merito con Barshim - mysweetcreatur : RT @rtl1025: ??Gianmarco #Tamberi è medaglia sicura nel salto in alto, alle Olimpiadi di #Tokyo2020. Nella finale sono infatti rimasti in tre - gringoserra78 : RT @sportface2016: +++GIANMARCO #TAMBERI DA BRIVIDI: STREPITOSA MEDAGLIA D'ORO NEL SALTO IN ALTO ALLE OLIMPIADI DI #Tokyo2020+++#Olympics -