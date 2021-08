Olimpiadi | pagelle Italia 1° agosto | Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi | fratelli d’oro di un’atletica rinata

(Di domenica 1 agosto 2021)TOKYO 2020 1°Marcel(atletica), 10 e lode: grazie per sempre, cosa possiamo dirgli? Realizza l’impresa più incommensurabile della storia dello sportno. Vince la gara regina dell’atletica e delle, la finale dei 100 metri: nessuno potrà mai superarlo, nulla sarà più grande di così. Stampa un tempo allucinante, 9?80: un record europeo che lo inserisce anche tra i top10 nelle liste mondiali di tutti i tempi. Gloria eterna a re(atletica), 10 e ...

ImpieriFilippo : RT @Nuotomania: DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi Nuoto pagelle Olimpiadi 31 luglio. Quadarella, che carat… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi Nuoto pagelle Olimpiadi 31 luglio. Quadarella, c… - infoitsport : Olimpiadi, Italia-Nigeria, le pagelle: Melli cuore di capitano, Mannion decisivo, delude Gallinari - fabiocavagnera : RT @backdoor_pod: Le pagelle di @Italbasket vs @NigeriaBasket da parte di @fabiocavagnera. Buona lettura!?? P.S SIAMO AI QUARTIIII #Basket… - backdoor_pod : Le pagelle di @Italbasket vs @NigeriaBasket da parte di @fabiocavagnera. Buona lettura!?? P.S SIAMO AI QUARTIIII… -

OA Sport

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI TOKYO 2020 1° AGOSTO Marcel Jacobs (atletica), 10 e lode: grazie per sempre, cosa possiamo dirgli? Realizza l'impresa più incommensurabile della storia dello sport italiano.La fase a gironi del volley è terminata a Tokyo e solo otto nazioni sono riuscite ad avanzare alla fase ad eliminazione diretta. Fra queste c'è anche l'Italia: ecco l'esito del sorteggio che ha stabil ...