Olimpiadi oggi live: Jacobs oro nei 100 metri, Tamberi oro nel salto in alto (Di domenica 1 agosto 2021) Italia da impazzire alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'atletica è d'oro: lo mette al collo Gianmarco Tamberi, meraviglioso nella finale del salto in alto che finisce con l'oro ex aequo tra il ...

SkyTG24 : #Athletics. Gianmarco #Tamberi è campione olimpico a #Tokyo2020 ?? con un salto strepitoso a 2.37:… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - RaiNews : La staffetta 4X100 mista di nuoto ha conquistato oggi uno storico bronzo olimpico, ottenendo anche il record italia… - CPcurta : RT @SkyTG24: #Athletics. Gianmarco #Tamberi è campione olimpico a #Tokyo2020 ?? con un salto strepitoso a 2.37: - Giuls_blurose : Oggi l'Italia is on fire alle Olimpiadi ?? #OlimpiadiTokyo2020 -