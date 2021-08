Olimpiadi, Marcell Jacobs vince la medaglia d’oro nei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’atleta azzurro, primo nella storia del nostro Paese a qualificarsi per una finale olimpica nei 100 metri maschili, ha concluso la sua gara con un tempo di 9.79. Jacobs si era qualificato alla finale disputando una semifinale strepitosa, conclusa con il tempo di 9.84, record europeo, dieci centesimi in meno rispetto al tempo che l’atleta azzurro aveva fatto segnare nelle batterie. Marcell Jacobs è nato a El Paso, in ... Leggi su tpi (Di domenica 1 agosto 2021)ha vinto lanella finale dei 100maschile alledi Tokyo 2020. L’atleta azzurro, primo nella storia del nostro Paese a qualificarsi per una finale olimpica nei 100maschili, ha concluso la sua gara con un tempo di 9.79.si era qualificato alla finale disputando una semifinale strepitosa, conclusa con il tempo di 9.84, record europeo, dieci centesimi in meno rispetto al tempo che l’atleta azzurro aveva fatto segnare nelle batterie.è nato a El Paso, in ...

