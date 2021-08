Olimpiadi, Marcell Jacobs: primo italiano nella finale dei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) Impresa storica alle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs: primo italiano nella finale dei 100 metri. Non si ferma più Marcell Jacobs, l’italo texano che sta abbattendo ogni record non solo italiano, ma da oggi anche europeo. L’azzurro ha strappato pochi minuti fa il pass per la finale dei 100 metri di atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Si tratta del primo italiano a guadagnarsi un posto ... Leggi su ck12 (Di domenica 1 agosto 2021) Impresa storica alledi Tokyo,dei 100. Non si ferma più, l’italo texano che sta abbattendo ogni record non solo, ma da oggi anche europeo. L’azzurro ha strappato pochi minuti fa il pass per ladei 100di atletica leggera alledi Tokyo. Si tratta dela guadagnarsi un posto ...

Advertising

FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - Eurosport_IT : P-A-Z-Z-E-S-C-O! ?????? Marcel Jacobs fa la storia ma non prendete impegni: alle 14:40 c'è la finale dei 100m! ???????… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… - davideroberti_ : Marcell #Jacobs strepitoso: 9,84?? - SHohenzollern : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs è qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Marcell Col record europeo di 9 84 Jacobs è il primo italiano in una finale olimpica dei 100 metri Nella storia delle Olimpiadi un italiano non era mai arrivato in finale ai 100 metri piani, fino a oggi. Marcell Jacobs taglia il traguardo in 9 84 siglando il nuovo record europeo e conquistando la finale della gara ...

Tokyo 2020, Jacobs show: record europeo e storica finale nei 100 TOKYO (Giappone) - Uno straordinario Marcell Jacobs si qualifica per la finale dei 100 metrri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con un fantastico, 9"84, nuovo record europeo. Mai un italiano era arrivato alla finale dei 100 nei Giochi ...

Marcell Jacobs, 9"94 sui 100 metri alle Olimpiadi: nuovo record italiano la Repubblica Jacobs batte il record europeo nei 100 metri. Ed è finale Per la prima volta un italiano correrà la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L’azzurro Marcell Jacobs è infatti qualificato alla finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con 9'84, record ...

La mental coach di Jacobs: «Risolvere il rapporto con il padre lo ha sbloccato» Jacobs è il primo italiano in finale dei 100 metri alle Olimpiadi. Con 9 e 84 ... fa tutta la differenza del mondo e per questo ci sono atleti come Marcell che sentono l’entusiasmo di raccontarlo. Lui ...

Nella storia delleun italiano non era mai arrivato in finale ai 100 metri piani, fino a oggi.Jacobs taglia il traguardo in 9 84 siglando il nuovo record europeo e conquistando la finale della gara ...TOKYO (Giappone) - Uno straordinarioJacobs si qualifica per la finale dei 100 metrri alledi Tokyo 2020 con un fantastico, 9"84, nuovo record europeo. Mai un italiano era arrivato alla finale dei 100 nei Giochi ...Per la prima volta un italiano correrà la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L’azzurro Marcell Jacobs è infatti qualificato alla finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con 9'84, record ...Jacobs è il primo italiano in finale dei 100 metri alle Olimpiadi. Con 9 e 84 ... fa tutta la differenza del mondo e per questo ci sono atleti come Marcell che sentono l’entusiasmo di raccontarlo. Lui ...