Olimpiadi: Marcell Jacobs oro, nella storia dell’atletica leggera italiana Tokyo 2020: mai nessun azzurro prima in finale dei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) L'articolo Olimpiadi: Marcell Jacobs oro, nella storia dell’atletica leggera italiana <small class="subtitle">Tokyo 2020: mai nessun azzurro prima in finale dei 100 metri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 1 agosto 2021) L'articolooro, : maiindei 100 proviene da Noi Notizie..

Advertising

FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… - fattoquotidiano : MARCELL JACOBS FA LA STORIA È il primo italiano in finale nei 100 metri alle Olimpiadi. Con un tempo di 9'84 segna… - marino_0208 : RT @Coninews: ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020! ???? #Ita… - valmoriani : RT @Coninews: ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020! ???? #Ita… -