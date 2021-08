Olimpiadi | mamma Jacobs | ‘dopo una vita di sacrifici Marcell ha conquistato il mondo’

(Di domenica 1 agosto 2021) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Sono felicissima, emozionata. Tutta ladiè stata uno, noi eravamo giovanissimi, ci siamo dovuti trasferire in America, poi il padre è stato trasferito in Corea quandoaveva un anno, gli ho dovuto fare da padre e madre, ha avuto anche problemi fisici da piccolo. Ora però finalmente può godersi ladopo tutti i, ora ha davveroil mondo”. Sono le parole di Viviana Masini, madre diil velocista azzurro oro nei 100 metri ai Giochi olimpici di ...

... "Siamo felicissimi, mio figlio ha vinto una medaglia d'oro alle! - dice ridendo - . Era ... Meglio di Bolt ? E nell'euforia dei festeggiamenti,Viviana si lascia andare a un pronostico ......di Marcell Jacobs , che già guarda oltre l'oro di oggi: ' siamo felicissimi, mio figlio ha vinto una medaglia d'oro alle! Era un desiderio che avevo nel cuore per mio figlio di ...Jacobs e Tamberi, la gioia incontenibile dei due azzurri che hanno scritto la storia dell'atketica a Tokyo. I due ori (quello nel salto in alto è ex aequo) sono giunti a dieci minuti ...Roma, 1 ago. "Sono felicissima, emozionata. Tutta la vita di Marcell è stata un sacrificio, noi eravamo giovanissimi, ci siamo dovuti trasferire in America, poi ...