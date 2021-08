Olimpiadi: Malagò, ‘oggi giorno più bello da presidente e dell’Italia sportiva’ (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “Il mio giorno più bello da presidente? Sinceramente penso di si’. Anzi penso sia proprio il giorno più bello dell’Italia sportiva in assoluto: abbiamo fatto cose epiche, straordinarie, i Mondiali di calcio sono un grande evento, ma sotto il profilo dei cinque cerchi che rappresento oggi e’ stato fatto qualcosa che racconteranno i nipoti dei nostri nipoti”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago’ in conferenza stampa a Casa Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “Il miopiùda? Sinceramente penso di si’. Anzi penso sia proprio ilpiùsportiva in assoluto: abbiamo fatto cose epiche, straordinarie, i Mondiali di calcio sono un grande evento, ma sotto il profilo dei cinque cerchi che rappresento oggi e’ stato fatto qualcosa che racconteranno i nipoti dei nostri nipoti”. Lo ha detto ildel Coni Giovanni Malago’ in conferenza stampa a Casa Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Olimpiadi Tokyo 2020 #Malagò: 'In Italia l'uomo più veloce al mondo e quello che salta più in alto!' - rtl1025 : ?? 'Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito: state onorando l'Italia'. Il presidente del Consiglio, Mario #Draghi ha… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Italia argento nella 4x100 stile libero. Martinenghi è bronzo nei 100 rana. Malagò: 'Medaglie pesantiss… - TV7Benevento : Olimpiadi: Malagò, 'Italia ha potenziale per 45 medaglie'... - TV7Benevento : Olimpiadi: Malagò, 'oggi giorno più bello da presidente e dell'Italia sportiva'... -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Malagò Tamberi e Jacobs medaglie d'oro, il retroscena di Malagò Festa senza freni per il presidente del Coni, Federica Pellegrini e gli altri azzurri: "Tamberi ci ha chiesto una cortesia prima di partire, lo abbiamo accontentato e ha funzionato. Cosa? Lasciateci ...

Olimpiadi Tokyo, ori a Tamberi e Jacobs. Mattarella: "Grande soddisfazione". Le reazioni Sono tanti i commenti arrivati da ogni parte del Paese sulle imprese dei due Azzurri alle Olimpiadi che hanno ottenuto le medaglie rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri. Standing ...Malagò: '...

Malagò “Cancellazione Tokyo2020? Basta 'terrorismo verbale” | L'Aquila Blog Festa senza freni per il presidente del Coni, Federica Pellegrini e gli altri azzurri: "Tamberi ci ha chiesto una cortesia prima di partire, lo abbiamo accontentato e ha funzionato. Cosa? Lasciateci ...Sono tanti i commenti arrivati da ogni parte del Paese sulle imprese dei due Azzurri alleche hanno ottenuto le medaglie rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri. Standing ...: '...