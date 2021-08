Olimpiadi, Malagò duro: 'Male la scherma, siamo amareggiati' (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò , fa un primo bilancio delle Olimpiadi a metà cammino dei Giochi: " Stamattina sono arrivate notizie molto buone dal nuoto: dopo la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Il presidente del Coni, Giovanni, fa un primo bilancio dellea metà cammino dei Giochi: " Stamattina sono arrivate notizie molto buone dal nuoto: dopo la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Italia argento nella 4x100 stile libero. Martinenghi è bronzo nei 100 rana. Malagò: 'Medaglie pesantiss… - Lucia05149332 : RT @LaStampa: Olimpiadi, Malagò duro sul fallimento della scherma: “Siamo andati decisamente male” - napolista : Le Olimpiadi si chiudono senza medaglie d’oro, eliminato anche il fioretto maschile a squadre. Il fiorettista Avola… - CercoNotizie : Dopo questi risultati (Italia mai così bassa in classifica), ci vuole una faccia di bronzo per non dimettersi dalla… - LaStampa : Olimpiadi, Malagò duro sul fallimento della scherma: “Siamo andati decisamente male” -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Malagò Tokyo 2020, Malagò punge: 'Siamo amareggiati per la scherma' TOKYO (Giappone) - Giovanni Malagò, presidente del Coni, stila un bilancio parziale delle Olimpiadi per l'Italia, sottolineando il flop della scherma: " Stamattina sono arrivate notizie molto buone dal nuoto : dopo la strepitosa ...

Olimpiadi, Malagò duro: 'Male la scherma, siamo amareggiati' TOKYO (Giappone) - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò , fa un primo bilancio delle Olimpiadi a metà cammino dei Giochi: " Stamattina sono arrivate notizie molto buone dal nuoto: dopo la strepitosa medaglia nella 4x100 stile libero è arrivato anche ...

Malagò “Cancellazione Tokyo2020? Basta 'terrorismo verbale” | L'Aquila Blog TOKYO (Giappone) - Giovanni, presidente del Coni, stila un bilancio parziale delleper l'Italia, sottolineando il flop della scherma: " Stamattina sono arrivate notizie molto buone dal nuoto : dopo la strepitosa ...TOKYO (Giappone) - Il presidente del Coni, Giovanni, fa un primo bilancio dellea metà cammino dei Giochi: " Stamattina sono arrivate notizie molto buone dal nuoto: dopo la strepitosa medaglia nella 4x100 stile libero è arrivato anche ...