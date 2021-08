Olimpiadi: Malagò, ‘dal nuoto buone notizie, complimenti a ragazzi e federazione’ (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “Stamattina sono arrivate notizie molto buone dal nuoto. Dopo la strepitosa medaglia nella 4×100 stile libero è arrivato anche questo bronzo nella 4×100 mista, termometro della forza di una squadra molto eclettica. Faccio i complimenti ai ragazzi e alla federazione, davvero un ottimo lavoro: andare oltre era impossibile, Australia e Stati Uniti hanno stradominato il medagliere del nuoto”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando i risultati del nuoto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “Stamattina sono arrivatemoltodal. Dopo la strepitosa medaglia nella 4×100 stile libero è arrivato anche questo bronzo nella 4×100 mista, termometro della forza di una squadra molto eclettica. Faccio iaie alla federazione, davvero un ottimo lavoro: andare oltre era impossibile, Australia e Stati Uniti hanno stradominato il medagliere del”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovannicommentando i risultati delai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L'articolo proviene da ...

