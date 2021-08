Olimpiadi: Jacobs, ‘stanotte non dormirò ma la medaglia d’oro non me la toglie nessuno’ (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “Ho vinto l’Olimpiade, mi ci vorrà una settimana per realizzarlo. Stanotte non dormirò, guarderò il soffitto ma la medaglia d’oro non me la toglie nessuno”. Sono le parole di Marcell Jacobs che non sta nella pelle per quello che ha fatto nella sera di Tokyo con la vittoria dei 100 metri ai Giochi. “Durante il riscaldamento tra la semifinale e la finale -racconta Jacobs – le mie condizioni erano migliori rispetto alla semifinale. Sapevo che potevo migliorare anche il livello tecnico perché non avevo fatto una partenza eccellente. Ho chiesto al mio corpo di darmi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “Ho vinto l’Olimpiade, mi ci vorrà una settimana per realizzarlo. Stanotte non, guarderò il soffitto ma lanon me lanessuno”. Sono le parole di Marcellche non sta nella pelle per quello che ha fatto nella sera di Tokyo con la vittoria dei 100 metri ai Giochi. “Durante il riscaldamento tra la semifinale e la finale -racconta– le mie condizioni erano migliori rispetto alla semifinale. Sapevo che potevo migliorare anche il livello tecnico perché non avevo fatto una partenza eccellente. Ho chiesto al mio corpo di darmi ...

