Olimpiadi: Jacobs, ‘primo oro dopo Bolt? Incredibile’ (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – ‘Il primo oro dopo Bolt? Mi ricordo qualsiasi gara di Bolt, tutte le gare che ha fatto. Vincere le Olimpiadi dopo di lui con il suo tempo, è incredibile”. Lo ha detto Marcell Jacobs nella mixed zone dopo la stoprica vittoria dei 100 metri ai Giochi di Tokyo. “Un oro olimpico è l’inizio della carriera. Siamo arrivati qui molto determinati. Nella mia testa mi sono ripetuto cosa hanno gli altri più di me che io non ho: niente. Possiamo fare quello che fanno loro, correre forte anche noi e lo abbiamo fatto. La dedica a tutta l’Italia che mi ha ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – ‘Il primo oro? Mi ricordo qualsiasi gara di, tutte le gare che ha fatto. Vincere ledi lui con il suo tempo, è incredibile”. Lo ha detto Marcellnella mixed zonela stoprica vittoria dei 100 metri ai Giochi di Tokyo. “Un oro olimpico è l’inizio della carriera. Siamo arrivati qui molto determinati. Nella mia testa mi sono ripetuto cosa hanno gli altri più di me che io non ho: niente. Possiamo fare quello che fanno loro, correre forte anche noi e lo abbiamo fatto. La dedica a tutta l’Italia che mi ha ...

