Olimpiadi, Jacobs nella storia: record europeo e finale nei 100 (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Un fantastico Marcell Jacobs si qualifica per la finale dei 100 alle Olimpiadi con un tempo fantastico, 9"84, nuovo record europeo. Mai un italiano era arrivato alla finale dei 100 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Un fantastico Marcellsi qualifica per ladei 100 allecon un tempo fantastico, 9"84, nuovo. Mai un italiano era arrivato alladei 100 ...

