Olimpiadi, Jacobs in finale dei 100 metri: nuovo record italiano ed europeo (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs aggiorna ancora il record italiano dei 100 metri e si prende anche quello europeo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, guadagnandosi l'accesso alla finale . Altra prestazione favolosa dello ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Marcellaggiorna ancora ildei 100e si prende anche quelloalledi Tokyo 2020, guadagnandosi l'accesso alla. Altra prestazione favolosa dello ...

Advertising

FBiasin : La necessità del canale olimpico di dare la linea al Tg2 per farci raccontare i risultati delle Olimpiadi (con… - FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - repubblica : Atletica. Jacobs primo italiano in finale nella storia delle Olimpiadi con record europeo di 9'84 - _Sport_Calcio_ : RT @atleticaitalia: ?????? M A M M A M I A Marcell Jacobs nella leggenda! ?????? In finale alle Olimpiadi con il record europeo dei 100 me… - _Sport_Calcio_ : #atletica ???? MARCELL JACOBS PAZZESCO RECORD EUROPEO 9.84 ???? #Tokyo2020 FINALE OLIMPICAAAAAA DEI 100 ? la storia a T… -