Olimpiadi | Italia senza ori nella scherma | era già successo 4 volte L’ultima nel 1980

Le Olimpiadi di Tokyo entrano nella storia della scherma Italiana, ma nel verso sbagliato. Infatti quarantuno anni dopo l'Italia ha chiuso una rassegna olimpica senza medaglie d'oro, evento che era accaduto L'ultima volta nel 1980 a Mosca. La certezza è arrivata quest'oggi, nell'ultimo giorno di gare, con l'eliminazione inaspettata ai quarti di finale della squadra di fioretto maschile per mano del Giappone. In totale sono cinque le medaglie conquistate dall'Italia in questi Giochi Olimpici, divise poi tra le tre armi. Dal fioretto sono ...

