Olimpiadi | impresa Sibilio | in finale nei 400 ostacoli

Advertising

Eurosport_IT : CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO E MIRESSI VOLANOOO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics |… - UffiziGalleries : Prima medaglia d'oro per @ItaliaTeam_it ?? a #Tokyo2020 Celebriamo l'impresa di Vito Dell'Aquila campione di… - LiaCapizzi : Del perchè l'ARGENTO nella 4x100 sl è una impresa. E del perchè -da oggi- bisogna essere riconoscenti ad Alessandr… - VesuvYO : Impresa leggendaria per #Jacobs a #Tokyo2020 E #Fastweb già pensa a cambiare il testimonial. #giochiolimpici… - FraD1705 : Impresa galattica: oro di Marcell Jacobs nei 100 metri. L'Italia sta facendo la storia nelle Olimpiadi. #Olympics #OlimpiadiTokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi impresa

Corriere dello Sport.it

14.44 Tokyo 2020, Tamberi oro nell'altodi Gianmarco Tamberi che vince la medaglia d'oro ex aequo col qatariota Barshim nel salto in alto alledi Tokyo. Per il 29enne di Civitanova Marche,nella finale c'è percorso netto ...TOKYO (Giappone) - Grandissima prova per Alessandro Sibilio nella semifinale dei 400 ostacoli : l'azzurro corre in 49 secondi e novantatrè centesimi e si qualifica alla finale. Grande rimonta negli ...Ha aspettato cinque anni solo per vivere questo momento, che lo ripaga di tutti i sacrifici compiuti per arrivare fin qui. Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d’oro al termine della finale di salt ...L'atleta marchigiano trionfa a Tokyo Una soddisfazione immensa per Gianmarco Tamberi. L'atleta classe 1992 nato a Civitanova e residente ad Offagna ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di T ...