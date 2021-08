Olimpiadi, festa alcolica al Villaggio: bufera tra gli atleti (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Party alcolico alle Olimpiadi. Il direttore esecutivo di Tokyo 2020 Toshiro Muto ha infatti dichiarato che "venerdì sera atleti e altri membri di diverse delegazioni bevevano ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Party alcolico alle. Il direttore esecutivo di Tokyo 2020 Toshiro Muto ha infatti dichiarato che "venerdì serae altri membri di diverse delegazioni bevevano ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi festa Olimpiadi, festa alcolica al Villaggio: bufera tra gli atleti TOKYO (GIAPPONE) - Party alcolico alle Olimpiadi. Il direttore esecutivo di Tokyo 2020 Toshiro Muto ha infatti dichiarato che "venerdì sera atleti e altri membri di diverse delegazioni bevevano alcolici in un parco situato all'interno del ...

Olimpiadi, festa alcolica al Villaggio: bufera tra gli atleti

Staffetta 4x100 misti donne: Elena Di Liddo è sesta Resterà Tokyo 2020 sulla carta, ma per la storia dello sport di Bisceglie e Giovinazzo i Giochi della XXII Olimpiade, svolti con un anno di ritardo rispetto al previsto, saranno impressi nella mente c ...

