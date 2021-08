Olimpiadi, equitazione: abbattuto un cavallo svizzero che si era infortunato (Di domenica 1 agosto 2021) Il mondo delle Olimpiadi, nella categoria equitazione, può portare a delle notizie tristissime che, purtroppo, sembrano fare parte di questa disciplina. Un cavallo della spedizione svizzera, infatti, si è infortunato ad una zampa durante la prova cross country della rassegna iridata. L’entità, gravissima, dell’incidente ha portato il team elvetico a partorire la più dura delle decisioni: Jet Set, così si chiamava il quadrupede, è stato abbattuto. Un essere vivente, quindi, è caduto sul terreno dei Giochi Olimpici. La notizia, appena resa nota, sfocerà certamente in un vespaio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Il mondo delle, nella categoria, può portare a delle notizie tristissime che, purtroppo, sembrano fare parte di questa disciplina. Undella spedizione svizzera, infatti, si èad una zampa durante la prova cross country della rassegna iridata. L’entità, gravissima, dell’incidente ha portato il team elvetico a partorire la più dura delle decisioni: Jet Set, così si chiamava il quadrupede, è stato. Un essere vivente, quindi, è caduto sul terreno dei Giochi Olimpici. La notizia, appena resa nota, sfocerà certamente in un vespaio di ...

