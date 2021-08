Olimpiadi: due ori per l'Italia. Jacobs e Tamberi (Di domenica 1 agosto 2021) Italia da impazzire alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'atletica si tinge di oro, un doppo oro da sballo: lo mettono al collo Gianmarco Tamberi - meraviglioso nella finale del salto in alto che finisce ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 agosto 2021)da impazzire alledi Tokyo 2020. L'atletica si tinge di oro, un doppo oro da sballo: lo mettono al collo Gianmarco- meraviglioso nella finale del salto in alto che finisce ...

Advertising

gianluigibuffon : Quanto può essere pesante quel sogno chiamato Olimpiadi. Quanto può essere liberatorio un abbraccio dopo aver scrit… - sbonaccini : Il mitico Adinolfi, stamane. Poi arrivati in successione due ori storici con Tamberi e Jacobs. Gli chiediamo di scr… - LiaCapizzi : C'è chi si è alzato in piedi urlando all'impazzata per la tripla di Polonara del +6 (a 3' dalla sirena) e chi mente… - Laurarusso27 : RT @gianluigibuffon: Quanto può essere pesante quel sogno chiamato Olimpiadi. Quanto può essere liberatorio un abbraccio dopo aver scritto… - peppealonge82 : Che bravi i due ragazzi d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Hanno compiuto un’impresa storica, davvero straordinaria ed… -