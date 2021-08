Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 1 agosto: vela argento prima dell’ultima regata di Nacra 17. Delude la scherma. L’Italvolley maschile batte anche il Venezuela (Di domenica 1 agosto 2021) Paltrinieri quarto nei 1500. Sesta la staffetta femminile nell’ultima gara olimpica di Federica Pellegrini. Niente medaglia per Zazzeri, poker per Dressel. Attesa per Tamberi nel salto in alto. Delude il fioretto maschile. Leggi su lastampa (Di domenica 1 agosto 2021) Paltrinieri quarto nei 1500. Sesta la staffetta femminile nell’ultima gara olimpica di Federica Pellegrini. Niente medaglia per Zazzeri, poker per Dressel. Attesa per Tamberi nel salto in alto.il fioretto

Advertising

Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - manuelriccio_ : RT @Eurosport_IT: Alexander Zverev completa l'opera e diventa campione olimpico ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #tennis | #Zverev… - sulsitodisimone : RT @LiguriaNotizie: Olimpiadi Tokyo, la ligure Bogliolo in finale dei 100 metri ostacoli -