Olimpiadi di Tokio, Federica Pellegrini entrerà in politica? «No, sono poco diplomatica. Vedo un ruolo nello sport» (Di domenica 1 agosto 2021) Uscendo dlla vasca, dopo la finale di 200 stilelibero, Federica Pellegrini aveva detto: «E' la fine di un bel viaggio». Bene. E ora? Chiederlo a lei, significa aprire una finestra sul tutto e' possibile. «Non Vedo l'ora che arrivi, questo dopo», dice. Pochi giorni fa aveva fatto l'elenco infinito delle tantissime cose da fare una volta tolta la cuffia e abbandonata la vasca. E' candidata al Cio in quota atleti e la campagna elettorale sta andando avanti in maniera spedita L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 1 agosto 2021) Uscendo dlla vasca, dopo la finale di 200 stilelibero,aveva detto: «E' la fine di un bel viaggio». Bene. E ora? Chiederlo a lei, significa aprire una finestra sul tutto e' possibile. «Nonl'ora che arrivi, questo dopo», dice. Pochi giorni fa aveva fatto l'elenco infinito delle tantissime cose da fare una volta tolta la cuffia e abbandonata la vasca. E' candidata al Cio in quota atleti e la campagna elettorale sta andando avanti in maniera spedita L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokio Olimpiadi di Tokyo, riflettori puntati su Gaia Sabbatini Gaia Sabbatini pronta a regalare emozioni, il calendario delle gare dei 1500 femminili alle Olimpiadi di Tokio. Abruzzo in febbrile attesa per le gare della teramana Gaia Sabbatini , convocata tra gli Azzurri di Atletica, per le gare dei 1500 metri femminili . L'atleta abruzzese può contare ...

Rassegna gossip Luglio 2021: tutti i fatti di cronaca rosa del mese L'addio a Libero Di Rienzo Mentre sui tetti di Wemblye , Wimbledon e Tokio trionfava spesso il ...lo ha rivelato lei stessa nel giorno che con un settimo posto nella sua quinta finale delle Olimpiadi ...

Tokio: Longo Borghini, Giuffrida e Zanni bronzo in ciclismo, judo e pesi Il Sole 24 ORE Olimpiadi di Tokio, Federica Pellegrini entrerà in politica? «No, sono poco diplomatica. Vedo un ruolo nello sport» Uscendo dlla vasca, dopo la finale di 200 stilelibero, Federica Pellegrini aveva detto: «E' la fine di un bel viaggio». Bene. E ora? Chiederlo a lei, significa aprire una finestra sul tutto e' possibi ...

Nuoto, Paltrinieri in tv all'ucraino Romanchuk: «Mi prendi per il c...?» Gregorio Paltrinieri è stremato dopo i 1500 metri. Al termine della gara, finita al quarto posto, Super Greg è davanti ai microfoni della Rai per l'intervista di rito di ...

