Olimpiadi | atletica | Tamberi oro nel salto in alto

Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – Gianmarco Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Successo ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

