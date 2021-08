Olimpiadi: atletica, record del mondo del salto triplo della venezuelana Rojas (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – La venezuelana Yulimar Rojas ha stabilito il nuovo record del mondo nel salto triplo femminile ai Giochi di Tokyo 2020 con la misura di 15.67 metri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – LaYulimarha stabilito il nuovodelnelfemminile ai Giochi di Tokyo 2020 con la misura di 15.67 metri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Eurosport_IT : ?????????????? ????????????: il primo italiano in finale dei 100m alle Olimpiadi ???? Appuntamento con la storia alle 14:50 su… - repubblica : Atletica. Jacobs primo italiano in finale nella storia delle Olimpiadi con record europeo di 9'84 - Gazzetta_it : Olimpiadi, Jacobs nella storia: 1° italiano in finale nei 100 metri #Tokyo2020 - beavolo : RT @atleticaitalia: #atletica INCREDIBILEEEEEE JACOBS CAMPIONE OLIMPICO DEI 100 METRI 9.80 alle Olimpiadi di Tokyo ?????? record europeo, sia… - seekerofdreams_ : RT @Eurosport_IT: Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi | #Italia… -