Olimpiadi, all'Italia nel medagliere mancano il 62,5% di ori che portavano scherma e tiro (Di domenica 1 agosto 2021) Sono venute meno le roccaforti che avevano sorretto l'Italia nelle ultime edizioni delle Olimpiadi. scherma e tiro non hanno conseguito alcun oro e non è un caso che il Bel Paese rischi concretamente di concludere i Giochi di Tokyo 2020 nella sua peggior posizione della storia nel medagliere, facendo peggio anche di Montreal 1976. A Londra 2012 e Rio 2016 l'Italia aveva raccolto 8 ori, di cui 5 provenienti da scherma e tiro, dunque ben il 62,5% del totale! Sottraendo i titoli delle discipline in questione, sarebbero rimaste tre affermazioni alla compagine tricolore: i conti tornano se ...

LiaCapizzi : C'è chi si è alzato in piedi urlando all'impazzata per la tripla di Polonara del +6 (a 3' dalla sirena) e chi mente… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - SkySport : Olimpiadi, #ItaliaGermania di basket: gli azzurri rimontano e vincono 92-82 all'esordio #SkySport #Tokyo2020… - Schiaff61 : Il problema è nostro non loro!Sfregio israeliano all'Italia alle Olimpiadi, sapete come si chiama questo cavallo? U… - qn_lanazione : Olimpiadi Tokyo 2020: Italia bronzo nella 4x100 mista. Vela, corsa all'oro per Tita-Banti -

