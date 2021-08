Olimpiadi 2021, finale salto in alto con Gianmarco Tamberi: orario e dove guardare la diretta tv e streaming oggi 1 agosto (Di domenica 1 agosto 2021) E’ pronto Gianmarco Tamberi, l’atleta azzurro di 29 anni che oggi disputerà la finale di salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo. La gara è in programma oggi, domenica 1 agosto, alle 12.10 italiane (19.10 locali). Ma vediamo dove poter seguire la diretta per fare il tifo! Olimpiadi 2021, finale salto in alto con Gianmarco Tamberi: orario e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) E’ pronto, l’atleta azzurro di 29 anni chedisputerà ladiinalledi Tokyo. La gara è in programma, domenica 1, alle 12.10 italiane (19.10 locali). Ma vediamopoter seguire laper fare il tifo!incone ...

Advertising

Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | L'Italia incrementa il suo medagliere. Arrivano un argento per Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, e due… - fattoquotidiano : Da oggi le Olimpiadi potrebbero non essere più le stesse. Nella categoria +87 kg del sollevamento pesi scenderà in… - abuongi : #Atletica Pronti? Alle 12.10 si parte @Gazzetta_it @atleticaitalia @EuroAthletics @WorldAthletics - CorriereCitta : #Finale 100 metri Olimpiadi 2021, orario gara Filippo #Tortu: dove vedere la diretta tv e streaming -