Oggi 1° agosto preghiamo Sant'Alfonso Maria de Liguori, il cantore del Signore (Di domenica 1 agosto 2021) Il Vescovo campano incentrò la sua missione alla cura delle anime e compose due dei più importanti inni al Bambino Gesù. Istituì la Congregazione del Santissimo Redentore avendo come scopo l'evangelizzazione dei semplici. Dedicò la sua vita alla redenzione delle anime a lui affidate, e si impegnò nel far conoscere Cristo ai più umili.

