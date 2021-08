Occhio a Tamberi: subito dopo il trionfo... Il sospetto piccante su di lui e la sexy-portoghese | Video (Di domenica 1 agosto 2021) "Non ci posso credere, ho sognato questo giorno da così tanto tempo... Ho passato ogni tipo di difficoltà pur di riuscirci, avevo questo sogno dentro da così tanto tempo e oggi l'abbiamo realizzato. Dico ‘abbiamo' perché penso a tutte le persone che l'hanno condiviso con me, tutto il team sanitario (e snocciola il suo team, ndr), con papà, con Chiara che mi è stata a fianco, a messo i miei obiettivi davanti alla sua vita: ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto le Olimpiadi dopo aver passato un infortunio terribile: io non ci posso credere. Finalmente posso dire che ne è valsa la pena”. Un fiume in piena, sprizza gioia giustamente dal viso Giamarco Tamberi il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) "Non ci posso credere, ho sognato questo giorno da così tanto tempo... Ho passato ogni tipo di difficoltà pur di riuscirci, avevo questo sogno dentro da così tanto tempo e oggi l'abbiamo realizzato. Dico ‘abbiamo' perché penso a tutte le persone che l'hanno condiviso con me, tutto il team sanitario (e snocciola il suo team, ndr), con papà, con Chiara che mi è stata a fianco, a messo i miei obiettivi davanti alla sua vita: ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto le Olimpiadiaver passato un infortunio terribile: io non ci posso credere. Finalmente posso dire che ne è valsa la pena”. Un fiume in piena, sprizza gioia giustamente dal viso Giamarcoil ...

Maurizio3192 : RT @Ciclignorante: Non stiamo piangendo, ci è solo entrato un Gimbo Tamberi nell’occhio ?? #Tamberi #Athletics #Tokyo2020 - LaZiaCris1 : Tamberi che aspetta Jacobs dopo il traguardo per abbracciarlo e noi ci emozioniamo così tanto che noooooo non stia… - Tsubychan1984 : RT @Ciclignorante: Non stiamo piangendo, ci è solo entrato un Gimbo Tamberi nell’occhio ?? #Tamberi #Athletics #Tokyo2020 - BONTAKUN88 : RT @StorieASpicchi: Non stiamo piangendo, ci sono solo entrati due ori olimpici nell’occhio #tamberi #jacobs #Olimpiadi #otazzurri https:… - StefanoPanebia1 : RT @StorieASpicchi: Non stiamo piangendo, ci sono solo entrati due ori olimpici nell’occhio #tamberi #jacobs #Olimpiadi #otazzurri https:… -