Nuoto, risultati 1° agosto Olimpiadi: bronzo da sogno nella 4×100 mista, 4° Paltrinieri (Di domenica 1 agosto 2021) Cala il sipario sul Nuoto in piscina in questa edizione delle Olimpiadi di Tokyo. La piscina dell’Aquatics Centre della capitale giapponese ha regalato gli ultimi fuochi e motivi di soddisfazione ci sono stati anche per i colori azzurri. Nell’ultima Finale del programma, infatti, la 4×100 mista maschile ha conquistato la sesta medaglia per la spedizione tricolore in questi Giochi nella pratica natatoria (record delle Olimpiadi di Sydney eguagliato). Thomas Ceccon (52?52), Nicolò Martinenghi (58?11), Federico Burdisso (51?07) e Alessandro Miressi (47?47) sono riusciti a conquistare un ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Cala il sipario sulin piscina in questa edizione delledi Tokyo. La piscina dell’Aquatics Centre della capitale giapponese ha regalato gli ultimi fuochi e motivi di soddisfazione ci sono stati anche per i colori azzurri. Nell’ultima Finale del programma, infatti, lamaschile ha conquistato la sesta medaglia per la spedizione tricolore in questi Giochipratica natatoria (record delledi Sydney eguagliato). Thomas Ceccon (52?52), Nicolò Martinenghi (58?11), Federico Burdisso (51?07) e Alessandro Miressi (47?47) sono riusciti a conquistare un ...

Advertising

infoitsport : Risultati nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: chiude Paltrinieri (1 agosto) - caravaggesca : Complimenti a tutta la nazionale di nuoto per questi risultati il gruppo è forte le impressioni sono state rispetta… - MyriamC94 : Il nuoto è stata la disciplina che più ha deluso, spero solo che si stiano trattenendo per Francia 2024 perché in c… - DToffolon : Li gonfiano di soldi, borse di studio per università, spingono a fare nuoto e ad avere risultati (sennò essendo sol… - enricopiacenza : @fattidinuoto Ma infatti… secondo me contano le finali, i PB, i record ITA, poi, diamine, ci sono anche gli altri e… -