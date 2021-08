Nuoto | Olimpiadi Tokyo Thomas Ceccon | “Staffetta bellissima | abbiamo fatto gara sulla Russia”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 agosto 2021) Ilregala nella notte un’altra grande soddisfazione all’Italia. Storico il bronzo nella 4×100 mista, composta da, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso ed Alessandro Miressi: i quattro sono stati capaci di chiudere laal terzo posto, dietro gli inarrivabili Stati Uniti, che realizzano il record del mondo in 3’26”78, e alla Gran Bretagna in 3’27”51, titolari del nuovo primato europeo. Per il quartetto azzurro il 3’29”17 significa nuovo record italiano; a partire per primo è stato ovviamentenel dorso, che sin dalle prime battute ha lasciato intendere che per la nostra ...