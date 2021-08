Nuoto | Olimpiadi Tokyo Caeleb Dressel | “Ero sicuro al 90% di aver vinto”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 agosto 2021) Impressionante. Il nuotatore statunitense ha chiuso quest’oggi i suoi Giochi Olimpici mettendosi al collo altre due medaglie d’oro nei 50 stile libero, mettendo a segno anche il nuovo record olimpico di specialità in 21.07, e la 4×100 mista maschile, trascinando i suoi al 3’26”68 che vale il record del mondo.ha fatto dunque il pienone di metalli pregiati, conquistandone ben cinque; nei giorni precedenti era risultato vincitore nei 100 stile libero (con record olimpico in 47.02), nei 100 farfalla (battendo Kristof Milak con il record del mondo in 49.45) e nella 4×100 stile libero, chiudendo davanti all’Italia in ...