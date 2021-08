Nuoto | meraviglioso bronzo per l’Italia nella 4×100 mista! Il suggello ad un grande movimento

(Di domenica 1 agosto 2021) Splendente, meravigliosa medaglia diperalle Olimpiadi di Tokyo 2020mista di. La staffetta più prestigiosa, quella che realmente rappresenta la cartina di tornasole della bontà e profondità di un. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso ed Alessandro Miressi realizzano un’impresa indelebile e mai verificatasi in passato, firmando anche il record nazionale in 3’29?17. Medaglia d’oro, come da copione, agli inarrivabili Stati Uniti in 3’26?78, nuovo record del mondo; argento alla Gran Bretagna in 3’27?51, primato europeo. Ceccon ...

Gregorio Paltrinieri si è qualificato per la finale dei 1500 metri nell'ultima batteria del pomeriggio giapponese. Il risultato ottenuto oggi ha dato a Greg un riscontro molto più confortante di quell ...